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Полуночный ковбой и Секс в большом городе: самые яркие роли Сильвии Майлз

Актриса Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет.

умерла сильвия майлз

Актерский дебют Сильвии Майлз состоялся в Шоу Дика Ван Дайка в 1960 году. После исполнила множество небольших ролей в различных телесериалах.

В 1969 году привлекла к себе внимание публики после роли в драме Полуночный ковбой.

Эта роль принесла ей популярность и номинацию на Оскар за лучшую женскую роль второго плана.

Сильвия Майлз сыграла в фильме Прощай, моя красавица и получила вторую номинацию на Оскар.

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В 1980-х актриса снялась в фильмах Зло под солнцем, Критическое состояние и Уолл-стрит.

В 2000-х Майлз появилась в телесериалах Жизнь на Марсе и Секс в большом городе, а также фильмах Горшочек удачи (2002), Сказки стриптиз-клуба (2007) и Уолл-стрит: Деньги не спят (2010).

Помимо съемок в фильмах Сильвии Майлз принесли популярность  связи с Энди Уорхолом и Полом Моррисси.

Напомним, 12 июня 94-летняя Сильвия Майлз умерла. У нее начались проблемы с дыханием и она вызвала медиков. Актриса умерла в машине скорой помощи.

Фото: THR

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