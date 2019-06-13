13 июня в Украине стартовал прокат фильма Люди в черном: Интрнэшнл. Факты ICTV подготовили собственную рецензию на новинку кинематографа.

Люди в черном: Интернэшнл – это спин-офф оригинальной трилогии, первая часть которой вышла еще в 1997 году.

Последующие части выходили в 2002 и 2012 годах.

Смог ли новый фильм превзойти предыдущие, стоит ли идти на него в кино и вообще возможно ли смотреть его без Томми Ли Джонса и Уилла Смита — читайте далее в нашей рецензии.

Сюжет

Все так же сюжет о деятельности суперсекретной организации Люди в черном, которая стоит на страже покоя и безопасности Земли.

Этот раз они работают не только в Нью-Йорке, а по всему миру.

Все так же имеют дело с инопланетянами, но здесь последние уже выступают эмигрантами.

В фильме поднимается несколько проблематик, в том числе гендерное равенство.

В кадр иногда попадают уже знакомые инопланетяне в качестве неких пасхалок для фанатов.

Больше вам не расскажем о сюжете, дабы не спойлерить.

Режиссер

Режиссерское кресло фильма Люди в Черном: Интернэшнл занял Феликс Гэри Грей.

Через его руки прошел Форсаж 8, Голос улиц, Законопослушный гражданин, Ограбление по-итальянски и Переговорщик.

Кто видел эти фильмы, точно скажет, что Феликс умеет готовить яркий и качественный экшн.

И здесь он пытался выжать как можно больше, однако проблема спряталась в сценарии, который отставал в диалогах, конфликтах и даже юмор мог быть намного сочнее.

Зато у меня нет негативных эмоций касательно спецэффектов, музыки, озвучки и операторской работы. Очень достойно.

Игра актеров

Многим персонажам привили некую нелепость и наивность умышлено, но это меньшее, что повлияло на картину.

В общем главные герои показали себя нормально, однако я не могу сказать, что хорошо, потому что против них сыграло несколько факторов.

Во-первых, переплюнуть легендарных агентов Джея и Кея (Уилла Смита и Томми Ли Джонса) очень непросто. Пусть о них даже не упоминали, но зритель все равно сравнивал Тессу Томпсон и Криса Хемсворта с ними.

Во-вторых, Тесса и Крис вместе сыграли намного лучше Валькирию и Тора из киновселенной Marvel. И здесь выплывает третья причина – недоработанный сценарий.

В их пользу же сыграла харизма и былые подвиги в кинематографе, что не дало воспринимать персонажей с негативом.

Общее

В кинотеатр на этот фильм можно пойти в 3D, чтобы увидеть хорошие спецэффекты и погрузиться в атмосферу Людей в черном.

Эта работа определенно понравится деткам.

Во многом это и получилась сказка-боевик с легким юморком.

Люди в черном: Интернэшнл точно не переплюнул “классические части” этой истории, но и не упал в грязь лицом.

Если использовать нейрализатор, чтобы забыть прошлые части, то новый фильм вполне может понравиться.

Сюжет: 6/10

Игра актеров: 7/10

Режиссура: 8/10

Атмосфера: 8/10

Общая оценка Фактов ICTV: 7/10

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Валерия Малицкая

Фото: IMDb

Видео: B&H Film Distribution Company