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Я устал, я мухожук: Слава Каминская ответила мужу на развод

Известная украинская певица Слава Каминская из группы НеАнгелы ответила на комментарий мужа о разводе.

Я устал, я мухожук: Слава Каминская ответила мужу на развод

Певица Слава Каминская из группы НеАнгелы, муж которой вчера впервые прокомментировал развод супругов, саркастически отреагировала на его слова.

Реакция звезды была довольно завуалированной. В своей Instagtam-Stories певица опубликовала два мема.

Читайте: Слава Каминская разводится с мужем: что известно об отношениях пары

На первой фотографии изображен экс-президент РФ Борис Ельцин в эпизоде, когда он заявил, что устал и уходит из поста. Люди из недостаточно четкого произношения начали называть его мухожуком.

На второй фотографии мем посвященный эгоистичности мужчин.

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Я устал, я мухожук: Слава Каминская ответила мужу на развод / 2 фотографии

Напомним, вчера пластический хирург Эдгар Каминский, который на днях открыл свою клинику, впервые прокомментировал свой развод с певицей Славой.

Фото: babaslavka

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