Известная украинская певица Слава Каминская из группы НеАнгелы ответила на комментарий мужа о разводе.
Певица Слава Каминская из группы НеАнгелы, муж которой вчера впервые прокомментировал развод супругов, саркастически отреагировала на его слова.
Реакция звезды была довольно завуалированной. В своей Instagtam-Stories певица опубликовала два мема.
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На первой фотографии изображен экс-президент РФ Борис Ельцин в эпизоде, когда он заявил, что устал и уходит из поста. Люди из недостаточно четкого произношения начали называть его мухожуком.
На второй фотографии мем посвященный эгоистичности мужчин.
Напомним, вчера пластический хирург Эдгар Каминский, который на днях открыл свою клинику, впервые прокомментировал свой развод с певицей Славой.
Фото: babaslavka