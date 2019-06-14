Украинская исполнительница Alina Pash представила вторую часть альбома Pintea.

В треклист альбома Pintea: Misto певицы Alina Pash вошло десять композиций. Он посвящен истории ее дальнего родственника – полумифического закарпатского Робина Гуда Пинти Храброму.

Как сообщила сама исполнительница, Misto – это истории сегодняшнего дня. В этих композициях показана динамичная жизнь в большом городе, в котором сплетаются люди, события и случайные встречи. Лейтмотивом второй части стали урбан-саунд, хип-хоп и все его актуальные вариации.

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К слову, ранее Alina Pash обнародовала первую часть альбома Pintea: Gory о герое закарпатского фольклора Пинте Храбром. В ней горы стали символом родного места исполнительницы, ведь она родом из горного села.

Напомним, 15 апреля Alyona Alyona и Alina Pash презентовали клип на песню Падло.

Фото: Alina Pash