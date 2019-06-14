Актриса Эдит Гонсалес умерла в возрасте 54 года.

Дебют Эдит Гонсалес в кино впервые состоялся в 5 лет. Тогда на съемочную площадку она попала благодаря старшему брату. Он принимал 5-летнюю Эдит на демонстрации и забастовки, где однажды они попали на съемки телепрограммы Всегда в воскресенье с Раулем Веласко. Там девочку заметили продюсеры и пригласили в кино.

Уже в 1969 году она снималась в мексиканских фильмах.

Эдит Гонсалес получила мировую известность после съемок в сериале Богатые тоже плачут, который вышел на экраны в 1979 году. 15-летняя актриса сыграла роль Марисабель.

Сериал Дикая роза только закрепил популярность актрисы, в котором она исполнила роль Леонеллы Вильяреаль.

К самым известным работам Эдиты Гонсалес также принадлежит роль Моники в сериале Дикое сердце.

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В 2000-ые выполнила заметные роли в сериалах Бесчувственный, Жестокий мир, Донья Барбара, Хамелеоны, Страсти по Соломии.

Среди сериалов и фильмов с участием Эдит Гонсалес можно выделить также Отверженные (сериал, 1974), Адская ловушка (фильм, 1990), Красное небо (сериал, 2011), Желание (фильм, 2013).

Кроме того, Эдит Гонсалес также выступала в роли продюсера фильма Желание, который вышел в прокат в 2013 году. Это был ее первый и единственный опыт, но довольно успешный.

Лучшие фотографии Эдит Гонсалес





















Богатые тоже плачут и Дикая роза: лучшие роли Эдит Гонсалес / 5 фотографий

Напомним, 54-летняя актриса Эдит Гонсалес умерла от тяжелого онкологического заболевания, которое у нее диагностировали в 2016 году.

Фото: edithgonzalezmx1