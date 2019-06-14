Компания Warner Bros. опубликовала первый тизер-трейлер экранизации романа Стивена Кинга Доктор Сон.

В сети появился трейлер фильма Доктор Сон, который является экранизацией романа Стивена Кинга и будет продолжением картины Сияние.

Главные роли в картине сыграли Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Александр Эссо, Карл Ламбли и Занн МаКларнон. Режиссером выступил Майк Флэнаган.

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По сюжету события происходят 40 лет спустя после Сияния. Дэнни Торренс, который стал свидетелем сумасшествия и смерти своего отца, повзрослел. Он страдает от алкоголизма и ведет маргинальный способ жизни. Однажды он встречает девочку Абру Стоун, обладающую силой сияния. Она просит его помочь ей спастись от группы охотников на детей со сверхъестественными способностями. Дэн решает снова бросить вызов страхам и пробудившимся призракам прошлого.

Картина выйдет в прокат осенью этого года.

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