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Jay-Z и Dr. Dre: рейтинг самых богатых хип-хоп артистов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых хип-хоп артистов.

Jay-Z и Dr. Dre: рейтинг самых богатых хип-хоп артистов

Лидером рейтинга самых богатых хип-хоп артистов журнала Forbes стал Шон Картер, которого зрители знают под псевдоним Jay-Z. Его состояние оценивают $1 млрд.

Jay-Z зарабатывает не только на музыке, но и на производстве шампанского и коньяка, также он является инвестором Uber.

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На втором месте Андре Янг, известный по псевдониму Dr. Dre. Его состояние оценивается в $800 млн. Рэпер заработал деньги благодаря бренду наушников Beats и инвестициям.

На третьей позиции оказался Шон Комбс (P. Diddy) с состоянием в $740 млн.

Канье Уэст оказался на четвертом месте (240 млн). На пятом месте рэпер Drake с состоянием в $150 млн.

Напомним, самыми высокооплачиваемыми музыкантами по версии Forbes стала ирландская рок-группа U2.

Источник: Forbes

Фото: jayzfanspot

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