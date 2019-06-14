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Madame X: у Мадонны вышел новый альбом

14 июня состоялся релиз нового альбома Мадонны Madame X.

Madame X - новый альбом Madonna

Новый альбом Мадонны Madame X вышел 14 июня и в него вошли 15 песен.

Это 14-я по счету пластинка певицы.

На создание Madame X она вдохновлялась жизнью в Лиссабоне.

Читайте: Crave: Мадонна презентовала новый клип

Над альбомом работали продюсеры Мирвэ Ахмадзай, Майк Дин, Дипло, рэпер Future, певец Малума.

С 12 сентября певица отправится в турне в поддержку нового альбома.

Напомним, первый сингл Medellin с нового альбома Madame X Мадонна презентовала в апреле.

Фото: Madonna

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