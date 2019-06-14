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Майли Сайрус представила клип на песню из сериала Черное зеркало

Популярная певица Майли Сайрус показала клип на песню On a Roll из сериала Черное зеркало.

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус сыграла поп-певицу Эшли О в последнем сезоне сериала Черное зеркало.

Читайте: Время и Стекло представили новую песню Vislovo

К слову, клип на песню On a Roll подписан именем героини.

Ранее Факты ICTV писали, что стриминговый сервис Netflix выпустил пятый сезон сериала Черное зеркало 5 июня.

Фото: mileycyrus

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