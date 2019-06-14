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Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Орнеллу Мути накажут из-за неявки на спекталь, которую она пыталась прикрыть фальшивой медсправкой.

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Актрису Орнеллу Мути осудили к полугоду тюремного заключения и штрафу.

Кассационный суд Италии подтвердил приговор, который итальянской актрисе вынесли еще в 2015 году.

Орнелла Мути понесет наказание за то, что предоставила фальшивую медицинскую справку как оправдание за неявку на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.

Позже появилась видеозапись, как актриса в этот же вечер присутствует на благотворительном ужине вместе с президентом Владимиром Путиным.

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Популярность Орнелле Мути принесли роли в таких кинофильмах, как Укрощение строптивого, Безумно влюбленный и Самая красивая жена.

Напомним, звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниелс суд обязал выплатить президенту США Дональду Трампу компенсацию за адвокатские расходы.

Источник: Ansa

Фото: Dreamstime

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