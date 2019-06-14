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У Макса Коржа родился сын – первое фото

У беларусского исполнителя Макса Коржа родился сын.

корж

Рэпер Макс Корж поделился с поклонниками снимком с новорожденным сыном.

– Сын! Спасибо любимая, — написал он.

Читайте: Слава Каминская разводится с мужем: что известно об отношениях пары

На фото он держит младенца на руках, показав только его маленькие ножки и ручки.

К слову, это второй ребенок рэпера. В 2013 году у него и его жены Татьяны родилась дочь Эмилия.

 

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Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)

Ранее Макс Корж представил свою новую песню под названием Контрольный.

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