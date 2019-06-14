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Егор Глеб – Ани Лорак показала фото нового бойфренда

Украинская певица Ани Лорак встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

ани лорак

Егор Глеб – новый бойфренд Ани Лорак. Певица опубликовала совместную фотографию с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, тем самым подтвердив слухи о их романе.

– Доброго, теплого вечера! – написала она.

 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Поклонники Ани Лорак пожелали им счастья и отметили, что пара хорошо смотрится вместе.

Что известно о Егоре Глебе

Егор Глеб родился в Украине и жил в Киеве. Ему 26 лет, и он младше Ани Лорак на 15 лет.

Глеб работает саунд-продюсером лейбла Black Star, основанного российским рэпером Тимати.

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Он был женат на украинской певице Татьяна Решетняк, которая более известная под псевдонимом TAYANNA. В 2013 году у пары родился сын Даниэль.

Напомним, 31 января Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после 13 лет брака.

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