Украинская певица Ани Лорак встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Егор Глеб – новый бойфренд Ани Лорак. Певица опубликовала совместную фотографию с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, тем самым подтвердив слухи о их романе.
– Доброго, теплого вечера! – написала она.
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Поклонники Ани Лорак пожелали им счастья и отметили, что пара хорошо смотрится вместе.
Что известно о Егоре Глебе
Егор Глеб родился в Украине и жил в Киеве. Ему 26 лет, и он младше Ани Лорак на 15 лет.
Глеб работает саунд-продюсером лейбла Black Star, основанного российским рэпером Тимати.
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Он был женат на украинской певице Татьяна Решетняк, которая более известная под псевдонимом TAYANNA. В 2013 году у пары родился сын Даниэль.
Напомним, 31 января Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после 13 лет брака.