Согласно списку на сайте Министерства культуры, который был обновлен 14 июня, актера сериала Сваты Федора Добронравова исключили из перечня особ, угрожающих нацбезопасности Украины.

Звезда Сватов, российский актер Федор Добронравов исключен из черного списка Минкультуры.

Об этом говорят обновленные 14 июня данные на сайте Министерства культуры.

– В конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, – заявила пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко.

Сейчас в этом списке значатся 147 деятелей культуры.

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Напомним, что в ноябре 2017 года Федору Добронравову запретили въезд в Украину на 3 года из-за поддержки аннексии Крыма. Из-за этого в Украине запретили сериал Сваты.