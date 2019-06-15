Франко Дзеффирелли умер, оставив миру великое наследие экранизаций выдающихся произведений искусства. Кем был художник и что оставил потомкам Дзеффирелли, читайте в материале Фактов ICTV.

Франко Дзеффирелли – итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист.

Родился художник в 1923 году. Окончил академию изящных искусств, затем поступил в Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.

В годы Второй мировой войны воевал за Итальянский Движение Сопротивления после чего работал оформителем сцены в театре Флоренции. В 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актером.

Первой режиссерской работой Дзеффирелли в кино был фильм Кемпинг 1957 года.

Режиссер дважды номинировался на премию Оскар, получил премию BAFTA и дважды премию Эмми, пять раз завоевал премию Давида ди Донателло.

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Франко Дзеффирелли был режиссером самых известных экранизаций произведений Шекспира Укрощение строптивой 1967 с Элизабет Тейлор в главной роли, Ромео и Джульетта 1968, Гамлет 1990 и Джейн Эйр 1996.

После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм Брат Солнце, сестра Луна, посвященный жизни Франциска Ассизского.

Среди других известных его фильмов – Иисус из Назарета, Бесконечная любовь, Травиата, Отелло, Воробей, Чай с Муссолини.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Дзеффирелли в рыцари – Командоры ордена Британской империи. Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, кто удостоился титула почетного рыцаря Великобритании.

Напомним, 15 июня умер Франко Дзеффирелли на 96-м году жизни.