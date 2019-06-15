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Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме, ему было 96 лет.

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли – итальянский кинорежиссер, который скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме.

– Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры.

Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя, – написал мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Он начинал карьеру в конце 1940-х годов в качестве актера и театрального художника. В 1950-х годах он начал режиссировать театральные и оперные постановки.

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Первой режиссерской работой Дзеффирелли в кино был фильм Кемпинг 1957 года. Наиболее известными его картинами стали Укрощение строптивой 1967, Ромео и Джульетта 1968 и Гамлет 1990.

Напомним, 14 июня умерла актриса Эдит Гонсалес, которая прославилась после роли в сериале Богатые тоже плачут.

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Фото: Getty Images

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