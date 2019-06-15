Украинская певица Руслана ко Всемирному дню ветра представила музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless.
Руслана Лыжичко вместе с WindEurope ко Всемирному дню ветра представила социальный музыкальный ролик Wind Energy. Endless.
– Это видео – know-how! Это видео – инновация! Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризировать чистую энергию для будущего! – объяснила певица.
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В ролике использовали фрагмент новой песни summer single Wind Song AU, премьера которой через неделю состоится в Бонне.
Съемки прошли в апреле-мае в Каховке Херсонской области, на территории ветропарка Новотроицкий.
Кстати, Руслана стала глобальным Амбассадором возобновляемой энергии в мире в сентябре 2018 года.
Фото: скрин видео Ruslana Ambassador