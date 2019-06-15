Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на модели и ведущей Александре Кучеренко.
Дмитрий Комаров женился на телеведущей канала ICTV Александре Кучеренко, которая по совместительству была его партнершей на танцевальном шоу.
– Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко вместе, – написал Дмитрий.
Александра Кучеренко ведет программу Звездный спорт на канале ICTV.
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Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenko стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)
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Напомним, что 23 мая Настя и Потап сыграли свадьбу. Факты ICTV писали, кто из звездных гостей пришел на церемонию и какой ресторан арендовали молодожены.