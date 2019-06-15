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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Телеведущий Дмитрий Комаров женился

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров женился на модели и ведущей Александре Кучеренко.

Телеведущий Дмитрий Комаров женился

Дмитрий Комаров женился на телеведущей канала ICTV Александре Кучеренко, которая по совместительству была его партнершей на танцевальном шоу.

– Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко вместе, – написал Дмитрий.

Александра Кучеренко ведет программу Звездный спорт на канале ICTV.

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Напомним, что 23 мая Настя и Потап сыграли свадьбу. Факты ICTV писали, кто из звездных гостей пришел на церемонию и какой ресторан арендовали молодожены.

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