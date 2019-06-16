16 июня по всему миру отмечают День отца. Как этот праздник проводят звезды – на Фактах ICTV.

День отца празднуют звезды по всему миру, соцсети которых разрываются от теплых слов и сильных признаний.

Актриса Дизель студио Виктория Булитка опубликовала фотографию с отцом.

– Мой папа – моя большая любовь, поддержка и опора. С Днем отца, дорогой! Хорошо, что ты – мой папа, – написала она в соцсети.

Украинская певица Гайтана в День отца поделилась личной историей отношений с папой:

– Я молюсь за семьи. Пусть будет здоровье, счастье, мир и любовь в каждом доме! Пусть будет ответственный отец и мудрая мать у каждого ребенка.

С днем отца.

Я запомнила не очень хорошие кадры из детства, где мой отец поднимал руку на маму. Я помню мамины слезы и страх… Я взрослела с обидой на всех мужчин, это мешало мне строить адекватные отношения, пока мой родной отец не поговорил со мной серьезно и не раскаялся за свои поступки…

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В честь Дня отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали у себя в Instagram новое, трогательное фото своего сына Арчи.

Американская топ-модель Белла Хадид поделилась семейными фотографиями, написав трогательное поздравление:

– С Днем отца, папа, я скучаю по этим временам. Я хотела бы, чтобы мы могли быть вместе сегодня. Спасибо за то, что ты всегда был лучшим папой, каким ты мог быть. Я тебя люблю навсегда, и всегда! Самый смешной, самый харизматичный, щедрый, добрый, любящий мужчина.

Муж Виктории Бекхэм Дэвид также присоединился к замечательной традиции и показал детские фото, на которых рядом с ним запечатлен его отец Дэвид Эдвард Алан Бекхэм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Father’s Day dad… Love you so much Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 16 Июн 2019 в 2:55 PDT

Ко Дню отца Ален Делон и его отец Жан-Поль Бельмондо снялись в фотосессии Paris Match.

К слову, ICTV организовал на столичном ВДНХ празднование Дня отца, на котором гостей ждали звездные отцы ICTV и Дизель Шоу, конкурсы и соревнования, развлечения и шоу-программа, незабываемые эмоции и особые подарки.