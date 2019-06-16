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Умер барабанщик Машины времени Сергей Остроумов

В России умер барабанщик группы Машина времени Сергей Остроумов.

Сергей Остроумов

На 54-м году жизни в России умер барабанщик группы Машина времени Сергей Остроумов.

О смерти музыканта сообщил фронтмен группы Андрей Макаревич.

Читайте: Умер Франко Дзеффирелли – выдающиеся фильмы режиссера

В комментариях к записи он добавил, что причиной смерти стал инсульт.

– Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли, – отметили в пресс-службе группы.

Ранее Факты ICTV писали, что умерла актриса Эдит Гонсалес, которая прославилась после роли в сериале Богатые тоже плачут.

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