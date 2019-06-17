Американский рэпер A$AP Rocky впервые выступит в Украине на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2019.
Пятым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 станет американский рэп-исполнитель A$AP Rocky.
На пятый день Atlas Weekend состоится первое выступление музыканта в Украине.
A$AP Rocky является обладателем Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими лейблами США.
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Исполнитель находится на первых ступеньках чарта Billboard 200, а его альбомы становились золотыми и платиновыми.
К слову, Факты ICTV публиковали справку о хедлайнерах Atlas Weekend 2019.
Источник: Atlas Weekend
Фото: ASAP Rocky
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