PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

MTV Movie & TV Awards – 2019: список лауреатов премии

В США назвали лауреатов премии MTV Movie&TV Awards – 2019.

MTV Movie & TV Awards

В США отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards – 2019.

Ведущим церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в фильме Шазам.

Читайте: Рецензия на фильм Люди в черном: Интернэшнл – космические спецэффекты с юмором

Лауреатов выбирали путем зрительского голосования.

В этом году добавили три новые номинации: Лучшее реалити-шоу, Самый запоминающийся момент и Лучший герой в реальной жизни.

Лауреаты MTV Movie&TV Awards – 2019:

  • Лучший фильм – Мстители: Финал
  • Лучшее шоу – Игра престолов
  • Лучший актер или актриса в кинофильме – Леди Гага (Звезда родилась)
  • Лучший актер или актриса на ТВ – Элизабет Мосс (Рассказ служанки)
  • Лучшая комедийная роль – Дэн Леви (Шиттс Крик)
  • Лучший герой – Роберт Дауни мл. (Мстители: Финал)
  • Лучший злодей – Джош Бролин (Мстители: Финал)
  • Лучший поцелуй – Ной Сентинео и Лана Кондор (Всем парням, которых я любила раньше)
  • Лучший герой в реальной жизни – Рут Бейдер Гинзбург (РБГ)
  • Лучшая битва – Бри Ларсон (Капитан Марвел) против Джеммы Чан (Минн-Эрва) (Капитан Марвел)
  • Прорыв года – Ной Сентинео (Всем парням, которых я любила раньше)
  • Самый пугающий момент – Сандра Буллок (Птичий короб)
  • Лучшее реалити-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta
  • Лучший документальный фильм – Surviving R. Kelly
  • Лучший ведущий – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)
  • Самый запоминающийся момент – Холостяк (Колтон Андервуд прыгает через забор)
  • Лучший музыкальный момент – Shallow (Звезда родилась)

Ранее Факты ICTV собрали самые ожидаемые премьеры сериалов, которые можно посмотреть уже этим летом.

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка