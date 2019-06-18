В США назвали лауреатов премии MTV Movie&TV Awards – 2019.
В США отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards – 2019.
Ведущим церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в фильме Шазам.
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Лауреатов выбирали путем зрительского голосования.
В этом году добавили три новые номинации: Лучшее реалити-шоу, Самый запоминающийся момент и Лучший герой в реальной жизни.
Лауреаты MTV Movie&TV Awards – 2019:
- Лучший фильм – Мстители: Финал
- Лучшее шоу – Игра престолов
- Лучший актер или актриса в кинофильме – Леди Гага (Звезда родилась)
- Лучший актер или актриса на ТВ – Элизабет Мосс (Рассказ служанки)
- Лучшая комедийная роль – Дэн Леви (Шиттс Крик)
- Лучший герой – Роберт Дауни мл. (Мстители: Финал)
- Лучший злодей – Джош Бролин (Мстители: Финал)
- Лучший поцелуй – Ной Сентинео и Лана Кондор (Всем парням, которых я любила раньше)
- Лучший герой в реальной жизни – Рут Бейдер Гинзбург (РБГ)
- Лучшая битва – Бри Ларсон (Капитан Марвел) против Джеммы Чан (Минн-Эрва) (Капитан Марвел)
- Прорыв года – Ной Сентинео (Всем парням, которых я любила раньше)
- Самый пугающий момент – Сандра Буллок (Птичий короб)
- Лучшее реалити-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta
- Лучший документальный фильм – Surviving R. Kelly
- Лучший ведущий – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)
- Самый запоминающийся момент – Холостяк (Колтон Андервуд прыгает через забор)
- Лучший музыкальный момент – Shallow (Звезда родилась)
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