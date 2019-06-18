В США назвали лауреатов премии MTV Movie&TV Awards – 2019.

В США отгремела 28-я ежегодная премия MTV Movie&TV Awards – 2019.

Ведущим церемонии стал актер Закари Ливай, который сыграл главную роль в фильме Шазам.

Читайте: Рецензия на фильм Люди в черном: Интернэшнл – космические спецэффекты с юмором

Лауреатов выбирали путем зрительского голосования.

В этом году добавили три новые номинации: Лучшее реалити-шоу, Самый запоминающийся момент и Лучший герой в реальной жизни.

Лауреаты MTV Movie&TV Awards – 2019:

Лучший фильм – Мстители: Финал

Лучшее шоу – Игра престолов

Лучший актер или актриса в кинофильме – Леди Гага (Звезда родилась)

Лучший актер или актриса на ТВ – Элизабет Мосс (Рассказ служанки)

Лучшая комедийная роль – Дэн Леви (Шиттс Крик)

Лучший герой – Роберт Дауни мл. (Мстители: Финал)

Лучший злодей – Джош Бролин (Мстители: Финал)

Лучший поцелуй – Ной Сентинео и Лана Кондор (Всем парням, которых я любила раньше)

Лучший герой в реальной жизни – Рут Бейдер Гинзбург (РБГ)

Лучшая битва – Бри Ларсон (Капитан Марвел) против Джеммы Чан (Минн-Эрва) (Капитан Марвел)

Прорыв года – Ной Сентинео (Всем парням, которых я любила раньше)

Самый пугающий момент – Сандра Буллок (Птичий короб)

Лучшее реалити-шоу – Love & Hip Hop: Atlanta

Лучший документальный фильм – Surviving R. Kelly

Лучший ведущий – Ник Кэннон (Wild ‘n Out)

Самый запоминающийся момент – Холостяк (Колтон Андервуд прыгает через забор)

Лучший музыкальный момент – Shallow (Звезда родилась)

Ранее Факты ICTV собрали самые ожидаемые премьеры сериалов, которые можно посмотреть уже этим летом.