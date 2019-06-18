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Полу Маккартни – 77: лучшие цитаты и хиты участника The Beatles

Британскому музыканту Полу Маккартни 18 июня исполнилось 77 лет. Факты ICTV собрали самые яркие цитаты и хиты участника The Beatles.

Полу Маккартни – 77: лучшие цитаты и хиты участника The Beatles

Британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни 18 июня празднует свой 77 день рождения.

Маккартни родился 18 июня 1942 года в городе Ливерпуль (Великобритания). В 1957 году он познакомился с Джоном Ленноном и вошел в состав группы The Quarrymen. 1959 году The Quarrymen мутировали в Silver Beetles, а чуть позже в The Beatles.

После головокружительного успеха The Beatles Полу все же пришлось начать сольную карьеру из-за распада The Beatles.

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В апреле 1970 года он выпустил свой первый сольный альбом, который стал дважды платиновым.

Маккартни в 2011 году был признан одним из лучших басистов всех времен по версии авторитетного журнала Rolling Stone.

Кроме того, он получил широкую известность как активист за права животных и сторонник вегетарианства.

Маккартни был женат три раза и является отцом пяти детей.

Топ-5 лучших цитат Пола Маккартни

  • Вечно хотеть доказать что-то – это глупая штука.
  • Я горжусь тем, что на моей душе стоит клеймо рок-н-ролла!
  • В конечном счете, любовь, которую ты принимаешь, равна любви, которую ты создаешь.
  • Не важно, чтобы всюду был смысл – смешно, ну и ладно!
  • Если бы на мясокомбинатах были стеклянные стены, все стали бы вегетарианцами.

Топ-5 хитов Пола Маккартни

Ранее Факты ICTV писали, что у  беларусского исполнителя Макса Коржа родился сын.

Фото: Dreamstime

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