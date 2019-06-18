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UPark Festival 2019: где купить билеты и цена

Билеты на UPark Festival 2019 можно приобрести с пометкой VIP или без нее, цена колеблется от 1499 до 6099 грн.

UPark Festival 2019: где купить билеты и цена

Билеты на международный рок-фестиваль UPark Festival можно приобрести на один день или абонемент на все три дня, кроме фан зоны будут также VIP-места.

Фестиваль продлится с 16 до 18 июля включительно.

Цена за один день составляет 1499 грн, а абонемент – 3499 грн. VIP-зона за один день обидеться в 2299 грн, а трехдневный абонемент стоит 6099 грн.

Купить билеты можно по ссылке.

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UPark Festival 2019: где купить билеты и цена / 2 фотографии

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– На три дня, 16, 17 и 18 июля, мы превратим 7 гектаров киевского Sky Family Park на идеальный остров музыки и активных развлечений прямо в большом городе.

Наша цель: сделать три дня UPark Festival – самыми яркими днями вашего лета. И все, что для этого нужно, у нас есть, – отметили организаторы.

Ранее Факты ICTV писали про всех хедлайнеров Atlas Weekend2019.

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