Популярная украинская группа Время и Стекло представила новый клип на песню Vislovo.
Группа Время и Стекло опубликовала клип на новый сингл Vislovo.
– Пришло время героев новой эпохи!, – отметила солистка Надежда Дорофеева.
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Песня Vislovo открывает новый альбом, который станет для группы четвертым по счету. Основной релиз состоится 5 июля.
Ранее Факты ICTV писали, что группа KAZKA выпустила первый сингл с нового альбома Nirvana под названием Песня смелых девушек.
Фото: vremyaisteklo
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