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Vislovo: группа Время и Стекло презентовала новый клип

Популярная украинская группа Время и Стекло представила новый клип на песню Vislovo.

Vislovo: группа Время и Стекло презентовала новый клип

Группа Время и Стекло опубликовала клип на новый сингл Vislovo.

– Пришло время героев новой эпохи!, – отметила солистка Надежда Дорофеева.

Читайте: Alina Pash презентовала вторую часть дебютного альбома Pintea

Песня Vislovo открывает новый альбом, который станет для группы четвертым по счету. Основной релиз состоится 5 июля.

Ранее Факты ICTV писали, что группа KAZKA выпустила первый сингл с нового альбома Nirvana под названием Песня смелых девушек.

Фото: vremyaisteklo

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