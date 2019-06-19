Сериал Чернобыль от HBO вышел 6 мая. Все, что необходимо знать о премьере, – читайте в материале.

Чернобыль – это мини-сериал об аварии на Чернобыльской АЭС, который снимали в Украине и Литве. Его создателем является Крэйг Мазин.

Режиссером проекта выступил швед Юхан Ренко известный такими работами, как Викинги, Ходячие мертвецы и Во все тяжкие, а также клипами для Мадонны и Рианны.

Исполнительным продюсером выступила Кэролин Штраусс, которая работала над Игрой престолов.

В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.

Сериал состоит из пяти эпизодов.

Читайте: Чернобыльская катастрофа: 9 фильмов об аварии на АЭС

Сюжет сериала

Для съемочной группы было важно показать, что Чернобыль был глобальной проблемой. Тысячи людей, которые работали над ликвидацией катастрофы, на самом деле спасли Европу от радиоактивного загрязнения.

Его главная особенность в том, что создатели не хотели делать традиционное телевизионное шоу-катастрофу. Именно поэтому авария на ЧАЭС происходит в первые минуты сериала. Это сделано для того, чтобы понять человеческую сторону трагедии, а не зацикливаться на самом взрыве.

Сериал Чернобыль показывает большую сеть лжи, которая пронизывала все уровни Советского Союза и привела к аварии и начальной попытке ее скрыть.

Ключевым моментом при написании сценария и разработки характеров было правдоподобие. Именно поэтому большинство героев выглядят не очень приятными людьми.





























Чернобыль от HBO: сюжет и отзывы критиков о премьере / 7 фотографий

Отзывы кинокритиков и зрителей

Кинокритики и зрители уже начали выражать свой восторг работой.

Мировая пресса публикует положительные рецензии на сериал. Редактор раздела Культура BBC Уилл Гомпец назвал сериал таким, который не просто заставляет задуматься, но и тем, который лишает сна и поставил ему пять звезд.

Также пять звезд сериалу поставил Бенджи Уилсон с Telegraph. Джуди Берман с Time считает, что сериал имеет сильный политический подтекст и предупредительный сигнал всему человечеству.

Мэттью Гилберт из Boston Globe отметил, что Чернобыль – это хорошо рассказанный кошмар, который трудно смотреть, периодически не закрывая глаза руками. Он похвалил драматургию, актерскую игру и операторскую работу.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Netflix выпустит сериал по Ведьмаку в конце 2019

Фото: HBO