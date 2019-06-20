Макс Корж 20 июня выступит с концертом в Киеве. Факты ICTV собрали пять песен Макса Коржа, которые обязательно надо послушать перед концертом.

Макс Корж выпустил несколько свежих клипов. Фанаты увидели видео на новый трек Контрольный, которое построено на зарисовках из тура музыканта по США и Европе.

Также белорусский исполнитель накануне концерта в Киеве представил свету новый трек под названием Шантаж.

Музыкант готовится к грандиозному концерту в столице Украины, потому что в четверг прозвучат только самые громкие хиты и новые песни.

– Украина, вы действительно подумали, что это эпическое лето мы сможем провести без вас? Просто исключено, – написал Макс в своем Instagram.

На счету Макса 5 альбомов, более 20 клипов, сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты, будучи ныне крупнейшим фан-сообществом на постсоветском пространстве. При всех своих успехах “малый” ведет скромный образ жизни.

Он и сейчас записывает близки и понятны всем песни. Макс, не меняя курс, уверенно продолжает идти своим путем, который ведет его к футбольным стадионам.

С Украиной музыканта связывают исключительные отношения и взаимная любовь. Несколько лет назад Корж попал в ТОП-10 рейтинга Google Trends Украины как Человек года.

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В музыканта множество треков, которые стали хитами, поэтому слушайте нашу подборку песен и наслаждайтесь творчеством музыканта.

Ранее Макс Корж представил свою новую песню под названием Контрольный.