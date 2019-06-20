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5 песен Макса Коржа, которые стоит послушать

Макс Корж 20 июня выступит с концертом в Киеве. Факты ICTV собрали пять песен Макса Коржа, которые обязательно надо послушать перед концертом.

5 песен Макса Коржа, которые стоит послушать

Макс Корж выпустил несколько свежих клипов. Фанаты увидели видео на новый трек Контрольный, которое построено на зарисовках из тура музыканта по США и Европе.

Также белорусский исполнитель накануне концерта в Киеве представил свету новый трек под названием Шантаж.

Музыкант готовится к грандиозному концерту в столице Украины, потому что в четверг прозвучат только самые громкие хиты и новые песни.

– Украина, вы действительно подумали, что это эпическое лето мы сможем провести без вас? Просто исключено, – написал Макс в своем Instagram.

На счету Макса 5 альбомов, более 20 клипов, сотни концертов. А его фаны собирают целые бас-туры на концерты, будучи ныне крупнейшим фан-сообществом на постсоветском пространстве. При всех своих успехах “малый” ведет скромный образ жизни.

Он и сейчас записывает близки и понятны всем песни. Макс, не меняя курс, уверенно продолжает идти своим путем, который ведет его к футбольным стадионам.

С Украиной музыканта связывают исключительные отношения и взаимная любовь. Несколько лет назад Корж попал в ТОП-10 рейтинга Google Trends Украины как Человек года.

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В музыканта множество треков, которые стали хитами, поэтому слушайте нашу подборку песен и наслаждайтесь творчеством музыканта.

Ранее Макс Корж представил свою новую песню под названием Контрольный.

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