20 июня в прокат вышло продолжение культового мультфильма Pixar. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

Быть с ребенком – самая почетная миссия куклы

Сюжет

Студия Pixar, два десятилетия делавшая крутые мультфильмы, сдулась. Такое впечатление произвел на меня анонс четвертой части Истории игрушек.

Давным-давно, 22 ноября 1995 года история мультипликации разделилась на “до” и “после”. Именно в этот день Pixar выпустил для Disney Историю игрушек – первый мультфильм, полностью созданный на компьютере.

Для студии, которую Стив Джобс выкупил у Джорджа Лукаса всего за $5 млн, История игрушек стала первым полнометражным продуктом. Кассовые сборы достигли невиданных $350 млн.

С тех пор прошло немало времени. Disney выкупила Pixar, вышли два продолжения классической истории, а также мультсериал, видеоигры, комиксы и куча другой сопутствующей продукции. Ковбой Вуди с космическим рейнджером Базом прочно закрепились не только в истории кинематографа, но и в поп-культуре.

И вот те же люди из Pixar обещают вернуть нас в детство, устроив встречу с любимыми героями через 24 года после выхода первой части и 9 лет – после третьей. Выглядит это, как продиктованная Disney попытка подзаработать на культовом бренде. Тем более, что синопсис мультфильма один-в-один повторяет вариант оригинала.

Знакомые нам герои переходят от Энди, который повзрослел и отправился в колледж, к маленькой Бонни. И ковбой Вуди снова теряет благосклонность хозяина. Как когда-то его затмил косморейнджер Баз, так теперь любимой игрушкой ребенка становится самодельный Вилкинс.

Но Вилкинс теряется, Бонни в отчаянии, и Вуди отправляется в опасное путешествие, чтобы найти и привести новую игрушку домой.

Ощущение обмана зрителей усиливается, когда перед началом мультфильма не показывают ни одной короткометражки, которые за два десятилетия стали фирменным знаком Pixar.

Режиссерская работа

Лента стала главным долгостроем серии. Сначала ее выход планировали еще в 2017 году, но переносили премьеру дважды. По дороге мультфильм потерял режиссера, а сценарий дорабатывали. Вместо креативного директора Pixar Джона Лассетера работу над Историей игрушек 4 завершал дебютант Джош Кули.

Спешу вас успокоить, для студии такая ситуации не нова. Коней на переправе, то есть режиссеров, меняли во время работы над Корпорацией монстров, Добрым динозавром и другими мультами.

Джош Кули, который разрабатывал оригинальную историю, а здесь выступил режиссером, и сценаристы Эндрю Стэнтон и Стефани Фолсом хорошо поработали над персонажами Истории игрушек 4.

Теперь ковбой Вуди предстает не игрушкой-салагой, что ищет новое место в жизни, а опытной куклой, которая точно знает свое предназначение – делать детей счастливыми.

Превратившись из игрушки в воспитателя, Вуди выступает коучем для остальных игрушек, включая новенького Вилкинса. И авторам прекрасно удалось показать метаморфозы, происходящие с куклами.

Не забыли создатели Истории игрушек 4 и о мейнстримной эмансипации. Речь не только о том, что хозяйкой героев становится девочка Бонни. Ковбойка Джесси, например, принимает обязанности шерифа, что считалось немыслимым в 90-х, когда создавался образ Вуди – канонического американского отважного ковбоя.

Наибольшую метаморфозу претерпела Бо Пип. Из пастушки она превратилась в потерянную куклу – такую ​​себе свободную птицу, которая не имеет постоянного хозяина и делает, что пожелает. Именно она должна научить Вуди главному навыку взрослого – умению распоряжаться свободой.

Актеры

Серия мультфильмов о живых игрушках всегда славилась хорошим кастом актеров озвучки. Том Хэнкс, Тим Аллен, Джордан Пил, Кристина Хендрикс и Киану Ривз, который озвучил в четвертой части каскадера-мотоциклиста Дюка Кабума.

Однако для украинского зрителя это не так важно, потому что на экране мы слышим уже привычных дублеров звезд, которые прекрасно вкладывают украинские слова в уста англоязычных персонажей. При этом они остаются неизвестными для сообщества зрителей.

Впрочем, прокатчики пригласили и пару известных личностей. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая озвучила офицера Смешанку Мак-Веснянку, а ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник подарил свой голос папе девочки Бонни.

Впечатления

Мультфильм История игрушек 4 получился хорошим продолжением серии, однако не смог достичь высот предшественников.

Авторы заявляли, что не брались бы за четвертую часть без должной мотивации. И им действительно было о чем рассказать, от популярного нынче равенства женщин и мужчин до важной темы взросления.

В этой истории вырастают не только дети, но и куклы. Они понимают, что не стоит цепляться за прошлое или искать легких путей. Ведь быть взрослым – это делать непростой, однако сознательный выбор.

И не важно, идет ли речь об умении заботиться о ком-то кроме себя, или о храбрости отбросить популистские лозунги. Это все шаги в одном направлении – формировании ответственной личности, которая знает цену свободы воли.

Впрочем, сосредоточившись на действительно важных вещах, авторы забыли, что главная задача мультфильмов – развлекать. А последние двадцать минут в зале скучали не только взрослые, но и дети.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company