Флорида. Атлантическое побережье Америки. Самый южный штат – любимое место отдыха американских миллиардеров и богачей со всего мира.

Здесь находится резиденция Дональда Трампа – Мар-а-Лаго. Это своеобразный закрытый клуб для богачей. Именно здесь он любит играть в гольф и принимать высоких гостей. Посторонним останавливаться возле имения запрещено. Здесь и тротуаров как таковых нет. У резиденции круглосуточно патрулирует полиция.

В марте американский президент принимал здесь лидеров пяти карибских стран. В 2018 году у него гостил премьер Японии, а в 2017 – китайский лидер.

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Подслушать разговоры самых влиятельных людей мира фактически может каждый член закрытого клуба в Мар-а-Лаго, их около 500. Среди них певец Элтон Джон, режиссер Вуди Аллен. Частый гость здесь и Дмитрий Рыболовлев, который входит в двадцатку самых богатых россиян.

С тех пор Трамп стал президентом членство в клубе подорожало вдвое – единоразовый взнос 200 тысяч долларов, плюс ежегодный абонемент 14 тысяч.

Как живут знаменитости и чиновники в Майами

Территорию Сане Айлс Бич в Майами называют маленькой Москвой, поскольку здесь живет весь Бомонд и все сливки общества выходцев из стран СНГ.

Магазины с русскими названиями, рестораны и даже пресса. Русский для Майами стал третьим по употреблению языком после испанского и английского. Здесь осели многие звезды. Поют в России и Украине, а живут в США.

Последние 9 лет здесь живет бывшая участница виа-игры Анна Седокова. Много времени в Майами проводит и Наталья Королева, которая является персоной нон-грата в Украине.

Часто приезжает в Майами и известный украинский ресторатор Николай Тищенко, его жена два года назад родила здесь сына.

Рожать в Майами стало очень популярно не только среди украинских звезд, около 150 – 200 человек едут сюда рожать. Одно из преимуществ родов в США – это то, что ребенок автоматически получает право на американское гражданство. Стоит такое удовольствие от 15 тысяч долларов.

Но больше всех сюда приезжают рожать россиянки. По слухам здесь принимали роды у самой Кабаевой.

Это один из самых дорогих районов Майами Норс-Бэй-роуд. Здесь имеют свою недвижимость – Дженнифер Лопес, Шакира, Мэтт Дэймон, а в свое время здесь жил колумбийский наркобарон Пабло Эскобар. Рыночная цена – минимум 15 миллионов долларов.

Отмывать нечестно заработанные деньги в Майами – очень выгодно, говорят риэлторы. Это хорошая инвестиция – цены на жилье здесь постоянно растут, а также никто не спрашивает откуда у тебя деньги если ты покупаешь за наличные.

Фишер Айленд – самый закрытый остров Майами для богачей, в переводе рыбацкий остров. И живут здесь далеко не обычные рыбаки. На этот искусственный остров можно попасть только по приглашению одного из его жителей.

Средний доход каждого жителя более 2 миллионов долларов в год. Если сравнить с Палм-Бич, где живет Трамп – там средний доход жителей – один миллион.

Цена пентхауса здесь стартует от 30 миллионов долларов. Кроме того ежегодно за него нужно будет платить в местную казну налог 2% и дополнительные 200 тысяч долларов за коммуналку.

Напомним, Трамп анонсировал выдворения из США миллионов мигрантов.