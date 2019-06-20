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В сеть выложили неизданную версию Time Waits For no One Фредди Меркьюри

Неизданную версию песни Time Waits for No One Фредди Меркьюри опубликовали в сети.

В сеть выложили неизданную версию Time Waits For no One Фредди Меркьюри

Ранее неизданную версию сольной песни Time Waits for No One фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри опубликовали на официальном YouTube-канале.

Впервые композиция была записана для альбома Time и одноименного мюзикла друга музыканта Дэйва Кларка.

Ее оригинальная версия звучала как классическая рок-опера Queen, с богатой аранжировкой и бэк-вокалом. В новой записи, которая считалась утраченной, звучат только клавиши и чистый вокал Меркьюри.

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По словам Дэйва Кларка, композицию записали через несколько месяцев после знаменитого концерта Queen на Live Aid.

На поиски записи у него ушло около десяти лет и еще два года – на обработку демозаписи.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Queen показал видео Fat Bottomed Girls с Меркьюри.

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