Неизданную версию песни Time Waits for No One Фредди Меркьюри опубликовали в сети.

Ранее неизданную версию сольной песни Time Waits for No One фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри опубликовали на официальном YouTube-канале.

Впервые композиция была записана для альбома Time и одноименного мюзикла друга музыканта Дэйва Кларка.

Ее оригинальная версия звучала как классическая рок-опера Queen, с богатой аранжировкой и бэк-вокалом. В новой записи, которая считалась утраченной, звучат только клавиши и чистый вокал Меркьюри.

По словам Дэйва Кларка, композицию записали через несколько месяцев после знаменитого концерта Queen на Live Aid.

На поиски записи у него ушло около десяти лет и еще два года – на обработку демозаписи.

