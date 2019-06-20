YouTube обновит более 1000 видеоклипов известных исполнителей до 2020 года.

YouTube и компания Universal Music Group к 2020 году улучшат качество более 1000 видеоклипов известных исполнителей, которые были представлены миру несколько десятилетий назад.

Уже сегодня можно посмотреть сто музыкальных клипов в разрешении 1080p, которые ранее не могли похвастаться таким качеством картинки.

Среди уже улучшенных клипы Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty и других.

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В YouTube объяснили, что “произведения искусства нуждаются в некотором уходе”.

Напомним, в Youtube опубликовали список с самыми популярными видео в мире в 2018 году.