Концерт Макса Коржа состоялся в Киеве 20 июня. Как это было – читайте в материале.

Макс Корж выступил в Киеве 20 июня на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

На концерте белорусского исполнителя присутствовали, в основном, молодые люди, которые являются его главными фанатами. Поэтому атмосфера на стадионе была по-настоящему зажигательной с безумными танцами и подпеванием любимом артисту.

Веселье начались еще до начала выступления Макса Коржа. Преданные фанаты прибыли на концерт не только из Украины. Об этом свидетельствовали плакаты с надписями Европейский движ и Украинский движ.

Фаер-шоу началось также до начала концерта. Не обошлось и без слэмов.

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На концерте было много поклонников в одежде с атрибутикой Макса Коржа. Сам певец появился в футболке с эмблемой футбольного клуба Динамо.

Кстати, именно на сцене киевского стадиона впервые прозвучал новый трек Макса Коржа Шантаж.

Изюминкой выступления стало перемещение исполнителя из основной сцены на дополнительную, которая была расположена между первой и второй фан-зоной.

Закончился концерт Макса Коржа ярким салютом.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали 5 песен Макса Коржа, которые стоит послушать.