Украинская певица MARUV снова выступит в России, на этот раз она споет на разогреве концерта Кристины Агилеры в Москве.

MARUV споет на открытии концерта в Москве. Организаторы уверяют, что американская поп-дива Кристина Агилера сама выбирала MARUV для разогрева. Эпатажное шоу состоится 23 июня.

– Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV – одна из самых популярных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом Black Water, выпущенный в сентябре 2018-го, стал трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции, – говорится в официальном заявлении.

MARUV получила популярность на украинском Национальном отборе Евровидения-2019. Однако представлять Украину на вокальном конкурсе она все же не поехала, из-за конфликта интересов.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила артистке контракт, одним из пунктов которого заставлял ее отказаться от гастролей в России. MARUV не захотела подписывать контракт.

К слову, ранее певица MARUV призналась, что включает в себя ее райдер.