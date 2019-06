ОМКФ-2019 объявил фильмы-участники конкурсных программ, который пройдет в Одессе с 12 по 20 июля.

12 июля в Одессе стартует юбилейный, десятый Одесский международный кинофестиваль 2019. Вплоть по 20 июля Одесса станет прибежищем для любителей кино, известных актеров и режиссеров из Украины и разных уголков мира.

Украинские и иностранные фильмы будут бороться за награды кинофестиваля в четырех конкурсных программах — Международный конкурс, Конкурс европейских документальных фильмов, Национальный конкурс. Полный метр и Национальный конкурс. Короткий метр.

Накануне организаторы ОМФК объявили картины, которые попали в список участников фестиваля.

Национальный конкурс. Полный метр

Черкассы, режиссер Тимур Ященко

Полнометражная украино-польская лента Черкассы будет впервые показана на кинофестивале. Фильм рассказывает о моряках, которые служат на корабле противоминной обороны Черкассы во время аннексии Крыма.

Консультантом во время съемок фильма был командир Черкасс Юрий Федаш, который сейчас является офицером командования ВМС Вооруженных сил Украины. Черкассы — дебютный полнометражный фильм Тимура Ященко.

Папа — мамин брат, режиссер Вадим Ильков

История о богемном певце и художнике, который становится отцом своей пятилетней племянницы, когда психическое здоровье его сестры ухудшается. Герой вынужден балансировать между отцовством и бурной ночной жизнью.

Также среди участников лента Антонио Лукича Мои мысли тихие о молодом звукорежиссера Вадиме и полнометражная работа Юрия Шилова Панорама.

Национальный конкурс. Короткий метр

В национальную программу короткометражных лент вошло десять работ.

Обесцвеченная, режиссер Марина Степанская

Ребенок, режиссер Дарья Турецкая

Пока не станет черным, режиссер Анастасия Фалилеева

Рождественские истории, режиссеры Валерий Сочивець и Филипп Сотниченко

В нашей синагоге, режиссер Иван Орленко

Solitude, режиссер Елизавета Смит

Int.Kitchen.Night, режиссер Аркадий Непиталюк

Взрослый, режиссер Жанна Озерная

Факт (-ура!) изменений, режиссер Марина Никольчева

Девочка, мальчик и секрет, режиссер Оксана Казьмина

В этом году в жури национальной конкурсной программы вошли: нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma, член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиотт, режиссер Иоанна Кос-Краузе (Польша), кинорежиссер и актер Мания Акбари (Иран), а также продюсер Иванна Дядюра (Украина).

Международный конкурс

В этом году в программу международного конкурса вошло 12 лент из Албании, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Германии, США, Украины, Уругвая, Франции и Швеции.

А потом мы танцевали (And Then We Danced), режиссер Леван Акин

Шведско-грузинская лента о молодом танцоре грузинского ансамбля Мемба, который влюбляется в своего соперника.

Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале 2019.

Домой (Evge/Homeward), режиссер Нариман Алиев

Дебютный фильм Алиева рассказывает о крымском татарине, сына которого убили во время войны в Донбассе.

Участник секции Особый взгляд на Каннском кинофестивале 2019.













Королева сердец (Dronningen) режиссер Май Эль-Тухи

В центре сюжета женщина, жизнь которой может разрушить появление сына мужа от первого брака. Участник конкурсной программы кинофестиваля Сандэнс.

Монос (Monos), режиссера Алехандро Ландеса

Восемь бездомных подростков устраивают вооруженную группировку на удаленной горе. Их подсознательно тянет к гедонизму и жестокости. Все меняется, когда к ним в гости приходит смерть.

Инициалы С. (Initials S.G.) режиссеров Рании Аттье и Даниэла Гарсии

История о мужчине Серхио Гарсесе, которому уже за 50, но он до сих пор думает, что 35. Он безбожно пьет, курит и ведет себя как жиголо. Серхио сводит концы с концами благодаря случайным ролям в кино, но его истинная страсть – быть актером, настоящим художником.













Здесь был Саша (Sasha Was Here) режиссер Ернестас Янкаускас

История о семейной паре, которая собирается удочерить девочку из приюта. Но в приюте им ставят условие – провести один день с мятежником Сашей и найти ответ на вопрос, что такое настоящая семья.

Человек, который купил Лунe (The Man Who Bought the Moon) режиссер Паоло Дзукка

Тайный агент с севера Италии разыскивает пропавшую Луну на Сардинии. Тайну Луны знает рыбалка, с которым мужчину сводит судьба после избиения в баре.

Сувенир (The Souvenir), режиссер Джоанна Гоґґ

Лента рассказывает о амбициозной студентке-кинематографистке, которая завязывает отношения с харизматичным, но ненадежным человеком.

Приют (The orphanage), режиссер Шаxрбану Садат

История из Кабула конца 1980-х. О 15-летнем мальчике Кодрате, которого власти упекают к советский приют. Когда политическая ситуация меняется – Кодрат и остальные иждивенцев хотят защищать свой дом.













На посту! (Keep an eye out!), режиссер Кантен Дюпйо

Криминальная комедия о мужчине, который находит труп на крыльце своего дома. Впереди его ждет жестокий и странный допрос от начальника полиции.

Путь согласия (Uncle and House) режиссер Луо Ханьсин

Фильм рассказывает о парне, который возвращается в Китай после обучения за рубежом и начинает с друзьями коллекторский бизнес. Их методы нешаблонные, а стиль – нечто между гангстерами, интеллектуалами и хиппи.













Тель-Авив в огне (Tel Aviv On Fire), режиссер Самех Зоаби

30-летний палестинец из Иерусалима работает стажером на съемках сериала. Ежедневно ему приходится с боями проходить пункт пропуска чтобы попасть в студию.

Победителя определит жюри в составе бельгийского режиссера Петера Бросена, украинской актрисы Иванны Сахно, директора Международного кинофестиваля в Карловых Варах Карела Оха, режиссера Нани Еквтимишвили (Грузия) и ирландского актера Барри Уорда.

Конкурс европейских документальных фильмов

В этом году в программу документальных фильмов вошли восемь лент от режиссеров из Германии, Испании, Чехии, Норвегии, Бельгии, Украины, Великобритании, Турции, Дании, Сирии.

Командир Ариан: история о женщинах, войне и свободе, режиссер Альба Соторра

Привет, искусственный интеллект: истории любви из будущего, режиссер Иза Виллингер

Летний хоккей, режиссеры Розалия Когутова, Томаш Бояр

Потому что мы мужики, режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен

Приднестровье, режиссер Анна Еборн

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, режиссер Надежда Парфан

Встречи с Джимом, режиссер Эдже Гер

Для Сами, режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс

Оценивать работы документалистов будет жюри в составе: режиссера, сценариста, продюсера Билла Гуттентага (США), режиссера, радиоведущей, продюсера Сони Кронлунд (Франция) и программного координатора Docudays UA, кинопродюсера Дарьи Бассель (Украина).

Программа Фестиваль фестивалей объявят позже.

В этом году на фестивале будет три специальных гостя. Первый – британский режиссер и сценарист, семикратный номинант на Оскар и лауреат кинопремии BAFTA Майк Ли. Второй гость – дважды обладательница премии Сезар за лучшую женскую роль, французская актриса Катрин Денев. А также американская актриса Роуз Макгоуэн – звезда фильмов Крик и сериала Зачарованные.

К слову, украинская анимация впервые попала в программу фестиваля во Франции.

