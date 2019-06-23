На конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World победил украинский баритон.

31-летний украинец Андрей Кимач получил Кардиффский трофей и финансовое вознаграждениев размере $25,5 тис.

– Я помню, как я наблюдал за состязанием, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что я могу когда-то даже принять участие в них, не говоря уже о победе, – сказал украинец.

В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.

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Андрей Кимач родился в Винницкой области. Он учился на философском факультете университета имени Тараса Шевченко, а затем на вокально-дирижерском факультете Музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинцы завоевали золото и серебро на престижном фестивале пианистов.