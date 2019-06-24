Биография Андрея Харитонова пестрит яркими ролями и некими секретами. Факты ICTV собрали интересные факты из жизни актера.

Советский и украинский актер Андрей Харитонов многим запомнился по ярким ролям в кино и театре, а драма Овод принесла ему не только признание и награды, но и статус секс-символа 80-х.

Андрей Харитонов умер 23 июня. Причиной смерти стало онкологическое заболевание – рак желудка.

Биография Андрея Харитонова

Актер родился в Киеве в 1959 году. Мама работала учительницей, а папа – инженером.

Родители пророчили Андрею успешную карьеру архитектора, ведь он учился на отлично в физико-математической школе и хорошо рисовал. Однако после просмотра Фанфан-Тюльпана в детстве, Андрей твердо решил стать актером. Поэтому после окончания школы отнес документы в театральный вуз. Андрей с первой попытки поступил в институт имени И. К. Карпенко-Карого.

Фильмография

Кинематографическая биография Андрея Харитонова началась в студенческие годы. В 19 парень появился в эпизоде фильма Вас ожидает гражданка Никанорова. А в следующем 1979 году ему досталась роль покрупнее в картине Несколько дней из жизни И. И. Обломова.

В 20 лет Харитонову предложили роль Ривареса в экранизации романа Этель Лилиан Войнич Овод, которая стала для него визитной карточкой.

Овод принес ему премию Золотая Нимфа международного кинофестиваля в Монте-Карло в 1981 году и Государственную премию имени Т. Г. Шевченко в Украине. А также звание секс-символа и мешки писем от поклонниц со всего СССР.

В следующем году актеру досталась роль художника-иконописца в картине Ярослав Мудрый. Потом были ленты На Гранатовых островах и Ассоль.

В 1982-м вышла еще одна успешная лента – рок-опера Звезда и смерть Хоакина Мурьеты. Затем была роль Ланса Фонтескью в фильме Тайна Черных дроздов и экранизация романа Агаты Кристи Карман, полный ржи.

В 1984 году с участием Андрея Харитонова вышел научно-фантастический фильм Человек-невидимка. Затем было еще много роей в кино: Вот такая история, Тайна золотого брегета, Шаг, Загадка Эндхауза, Мне скучно, бес.

В 90-х актеру пришлось не сладко. Харитонов потом сам признался, что достойных ролей не было, поэтому горе он топил в рюмке. Актер пил около пяти лет, пока ему не помог один московский врач.

Однако участием актера все-таки вышли значимые проекты: Романовы. Венценосная семья и Раскол.

В 2004 году Андрей Харитонов также появился в мелодраматической киноленте Грехи отцов, в которой перевоплотился в императора Николая II.

В это время Харитонов также берется реализовывать свою давнюю мечту – съемки собственного фильма. Картина Жажда страсти, где в главных ролях были задействованы Анастасия Вертинская, Игорь Костолевский и Виктор Раков, получила теплый зрительский прием и хорошую критику.

Режиссерский дебют отметили наградами на фестивалях Созвездие и Литература и кино и премии Кинотавра. Затем были режиссерский проекты Фильмы нашей памяти и Фабрика грез.

В 2003 году актер снялся в детективе Инструктор. Среди последних появлений Харитонова на экране значатся картины Под прицелом, Самый лучший фильм 2, Подпоручик Ромашов.

Личная жизнь

О своих романах Андрей Харитонов не любил распространяться. Ходили слухи о его романе с Анастасией Вертинской, но сам актер утверждает, что этот роман был только платоническим.

Последние пару десятков лет личная жизнь Андрея Харитонова была связана с женщиной по имени Ольга, занимается компьютерными технологиями.

Ранее Факты ICTV писали о выдающихся фильмах режиссера Франко Дзеффирелли.