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Овод и Человек-невидимка: самые известные роли Андрея Харитонова

Умер 59-летний украинский актер Андрей Харитонов. Факты ICTV рассказывают о его самых популярных фильмах.

известные роли андрея харитонова

Андрей Харитонов получил популярность в 80-х годах. Славу ему принесла роль Артура Бертона в фильме Овод.

Также он сыграл главную роль в фильме Рысак.

Харитонов снялся в сериалах Юнкера, Молодой Волкодав и телеромане Обручальное кольцо.

Читайте: Причина смерти Андрея Харитонова

Актер играл в таких известных фильмах как Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Тайна Черных дроздов и Человек-невидимка.

Помимо съемок в кино Харитонов много играл в театре.

Напомним, советский и украинский актер Андрей Харитонов умер 23 июня.

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