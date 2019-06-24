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Причина смерти Андрея Харитонова

Украинский актер Андрей Харитонов умер от рака желудка.

Андрей Харитонов умер причина

Причиной смерти Андрея Харитонова стало онкологическое заболевание – рак желудка.

Актер боролся с недугом последние несколько лет.

Читайте: Умер Франко Дзеффирелли – выдающиеся фильмы режиссера

Ему пришлось перенести шесть операций, но победить болезнь так и не удалось.

Напомним, советский и украинский актер Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

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