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Свадьба Алины Гросу: на церемонию в Италии приехали Билык, Зибров и Козловский

Певица и актриса Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии. Факты ICTV публикуют фото и видео церемонии.

Свадьба Алины Гросу: на церемонию в Италии приехали Билык, Зибров и Козловский

Певица Алина Гросу и ее жених Александр сыграли свадьбу в городке Абано-Терме в Италии. Хотя официально артистка вышла замуж еще 1 июня.

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На церемонию, кроме близких родственников приехали и звезды шоу-бизнеса: крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.

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Свадьба Алины Гросу: на церемонию в Италии приехали Билык, Зибров и Козловский / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Сергей Бабкин третий раз стал отцом. Его жена родила мальчика.

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