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Как украинский театр теней VERBA покорял America’s Got Talent

Театр теней из Украины VERBA SHADOW выступил на сцене популярного шоу в США America’s Got Talent.

Как украинский театр теней VERBA покорял America’s Got Talent

Сегодня телеканал NBC выпустил анонс следующего эпизода America’s Got Talent, в котором показал номер черниговского театра теней VERBA SHADOW.

Среди 40 тыс. поданных заявок для съемок в шоу были отобраны только 225 участников.

У артистов театра теней VERBA уже более 8 лет опыта выступлений на крупных сценах и телепроектах.

Шоу America’s Got Talent проходило в театре Pasadena Civic Auditorium небольшого города Пасадена, в пригороде Лос-Анджелеса.
Судьи нового сезона – бессменные Саймон Коуэлл и Хоуи Мэндел, а также новички Джулианна Хаф и Габриэль Юнион. Главной задачей коллектива театра теней VERBA было удивить каждого из судей.

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Театр теней VERBA, в первую очередь, украинский коллектив, чем и обусловлено название театра. Поэтому в первом номере ребята решили раскрыть тему близкую каждому украинцу и поделиться ею со всем миром. В ней есть любовь, расставание, потеря и надежда.

VERBA SHADOW презентовал миру новинку – театр теней 3D. Благодаря этой технике, привычный театр преображается в необычное шоу, где артисты выступают не только за экраном в виде теней, но и перед самой аудиторией, что больше вовлекает всех зрителей в шоу. Вдобавок к театру теней и живому выступлению главных героев, были добавлены визуальные спецэффекты, которые подчеркивают настроение и атмосферу происходящего.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV снова выступит в России, на этот раз она споет на разогреве концерта Кристины Агилеры в Москве.

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