Начались съемки 12-серийной костюмированной приключенческой комедии о казаках Абсолютно лживая история, производством которой занимается IQ Production при поддержке Министерства культуры.

Съемочная команда телеканала ICTV развернула масштабное действо в Пирогово – с большим количеством актеров, каскадеров, уникальными костюмами и реквизитом.

– Дух Сечи и аутентичный кодекс чести всегда был невероятным и уникальным. В этой истории мы хотим показать героев, которые действуют и всегда побеждают, но не пафосно и трагически, а весело и жизнерадостно, с множеством приключений, – рассказала исполняющая обязанности управляющего директора телеканала ICTV Анастасия Штейнгаус.

В центре сюжета комедии Абсолютно лживая история – простой сельский парень Иван. Он крадет драгоценности у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена.

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Однако осуществить план не так просто – он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости Московской власти. Но Ивану не удается ее уберечь. Сокровище попадает на Сечь и оказывается в недоступном месте – в ухе Кошевого. А забрать серьгу у казаков значительно труднее, чем у царя.

– В песне поют: “Козацькому роду нема переводу” – это наша национальная идея, поэтому, кому, как не нам, снимать фильм о казачестве. Работа над картиной очень сложная и кропотливая. Здесь, на самом деле, шесть полнометражных фильмов с точки зрения наполнения и пластики. В сериале довольно много действующих лиц, в кадре постоянно появляются экшн-сцены. К тому же, мы очень много внимания уделяем юмору, – рассказывает режиссер-постановщик Александр Березань.

Над комедией Абсолютно лживая история также работают: оператор-постановщик Сергей Ревуцкий, продюсер Оксана Иванюк, креативный продюсер Олег Зборовский, художник-постановщик Александр Батенев, художник по костюмам Антонина Белинская и художник по гриму Лилиана Хома.













Абсолютно лживая история: ICTV начал съемки комедии о казаках / 3 фотографии

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