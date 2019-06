Главный музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.

Расписание выступлений фестиваля Atlas Weekend 2019 до конца не объявлено, но известны пять из шести хедлайнеров. Среди них – The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Liam Gallagher и Сплин.

Из этого списка можно уже выбрать самые интересные дни.

The Chainsmokers

Первым хедлайнером Atlas Weekend объявили дуэт из США The Chainsmokers.

Американцы впервые приедут в Украину.

Группа в 2017 году получила премию Грэмми за лучшую танцевальную запись – Don’t Let Me Down.

Она работает с такими легендарными музыкантами, как Coldplay, Tiеsto, 5 Seconds of Summer, Halsey.

Группе принадлежат хиты Closer и Something Just Like This.

В 2017 году The Chainsmokers вошли в тройку в рейтинге самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes.

В 2018 году дуэт попал на 31 место в список лучших диджеев планеты по версии DJ Mag.

The Black Eyed Peas

Легендарная хип-хоп-группа The Black Eyed Peas станет хедлайнером Atlas Weekend.

Группа существует с 1992 года. Основана в Лос-Анджелесе (США).

16 раз музыканты были номинантами на премию Грэмми и по праву считаются рекордсменами чарта Billboard.

Группа состоит из рэперов will.i.am, apl.de.ap и Taboo.

С 2010 до 2016 они прервали свою деятельность, но позже воссоединились без певицы Fergie.

К слову, группа уже выступала в Киеве в 2006 году.

Liam Gallagher

Британский музыкант Liam Gallagher, получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis, выступит на сцене Atlas Weekend с сольным проектом.

В 1991 году Лиам со своим братом Ноэлем основал группу Oasis. Она просуществовала 18 лет, выпустив семь альбом, и возглавляла британские чарты, но распалась из-за конфликтов между братьями.

С 2009 по 2014 год Лиам был лидером группы Beady Eye.

В 2017 году представил сольный альбом As You Were.

Сплин

Выступление российской группы Сплин станет завершающим на главной сцене Atlas Weekend 12 июля.

Группа стала культовой после выпуска Гранатового альбома, а хиты Орбит без сахара и Выхода нет попали в ротацию всех радиостанций.

Сплин собирают самые большие площадки в СНГ и радуют фанатов экспериментами со звуком в каждом альбоме.

Последний раз Сплин были в Украине в 2016 году и тоже на Atlas Weekend.

Тогда музыканты собрали едва ли не рекордное количество зрителей под сценой.

За четыре года они записали два альбома и работают над новым материалом.

A$AP Rocky

Пятым хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 станет американский рэп-исполнитель A$AP Rocky.

На пятый день Atlas Weekend состоится первое выступление музыканта в Украине.

A$AP Rocky является обладателем Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими лейблами США.

Исполнитель находится на первых ступеньках чарта Billboard 200, а его альбомы становились золотыми и платиновыми.

Фото: Atlas Weekend