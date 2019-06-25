Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала снимки из Белого дома, в котором она побывала 13 июня.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фото со встречи в Белом доме и нарвалась на критику подписчиков.

На одном из снимков Кардашьян сидела на столе и многие посчитали это неуместным.

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На встрече в Белом доме звезду представил президент Дональд Трамп. Он назвал ее многообещающим юристом.

Фотографии со встречи звезда опубликовала спустя неделю, но поклонники обрушились на нее с критикой и отметили, что сидение на столе является неподходящей позой для будущего юриста.

– Если хочешь стать юристом, то и веди себя соответственно, а не позируй, сидя на столе. Нужно разделять фотографии в интернете и профессиональную деятельность. Из всего этого мне стало ясно, что ее бы я не наняла своим адвокатом, потому что она несерьезно относится к работе, – написал один из подписчиков Кардашьян.

Недавно Кардашьян шокировала подписчиков снимками, она показала красные пятна на лице от псориаза.