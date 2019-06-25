Известный грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе опроверг слухи о своей смерти.

Известный грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе заявил, что информация о его смерти не соответствует действительности.

– Как сказал великий Марк Твен: Слухи о моей смерти сильно преувеличены, – написал Кикабидзе в Facebook.

Ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что грузинский актер умер.

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Фейковая информация казалась настолько правдоподобной, что участники митинга возле парламента в Тбилиси даже выразили родственникам Кикабидзе соболезнования в связи со “смертью актера”.

К слову, 24 июня в возрасте 59 лет умер советский и украинский актер Андрей Харитонов.

Источник: Вахтанг Кикабидзе

Фото: Вахтанг Кикабидзе