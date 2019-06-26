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Аlyona Alyona в розовом купальнике на озере в Барышевке

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продемонстрировала фигуру в купальнике на озере в Барышевке.

Аlyona Alyona в розовом купальнике на озере в Барышевке

Alyona Alyona показала в сторис фото в розовом купальнике на озере в Барышевке.

Читайте: NY Times назвал Аlyona Alyona одной из самых интересных исполнительниц из Европы

– Барселона Барселоной, а в Барышевке, на озере, тоже хорошо! – написала она.

Ранее Факты ICTV писали, что Alyona Аlyona представила свой дебютный альбом Пушка.

Фото: Bird in Flight

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