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Полякова презентовала новую песню Звонила

Популярная украинская певица Оля Полякова презентовала новую песню Звонила.

Полякова презентовала новую песню Звонила

Оля Полякова презентовала новую песню Звонила, хотя впервые поклонники могли послушать трек во время гранд-шоу Королева ночи в киевском Дворце спорта.

Читайте: Концерт Макса Коржа в Киеве: премьера песни и фаер-шоу

Сингл Звонила – это микс легкого текста, глубокой смысловой драмы и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

Ранее Факты ICTV писали, что Кристина Соловий презентовала клип на песню Любий друг с одноименного альбома.

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