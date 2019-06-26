Советская и украинская певица София Ротару выступит в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019.
София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки на Atlas Weekend 2019 9 июля.
Этот день фестиваля традиционно будет бесплатным и посетить его сможет любой желающий.
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Перед выступлением Софии Ротару на Atlas Weekend 2019 на сцене можно будет слышать: MOZGI, NK | Настю Каменских, DZIDZIO, Павла Зиброва, Alekseev, Kyivstoner, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злату Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дороша.
Открытие Atlas Weekend 2019 покажут в прямом эфире. Трансляция с ВДНХ стартует с 15.00.
Ранее Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.