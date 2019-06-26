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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

София Ротару станет хедлайнером первого дня Atlas Weekend 2019

Советская и украинская певица София Ротару выступит в первый день фестиваля Atlas Weekend 2019.

софия ротару на Atlas Weekend 2019

София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки на Atlas Weekend 2019 9 июля.

Этот день фестиваля традиционно будет бесплатным и посетить его сможет любой желающий.

Читайте: Хедлайнеры Atlas Weekend 2019: топ-исполнители фестиваля

Перед выступлением Софии Ротару на Atlas Weekend 2019 на сцене можно будет слышать: MOZGI, NK | Настю Каменских, DZIDZIO, Павла Зиброва, Alekseev, Kyivstoner, Артема Пивоварова, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злату Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дороша.

Открытие Atlas Weekend 2019 покажут в прямом эфире. Трансляция с ВДНХ стартует с 15.00.

Ранее Факты ICTV собрали самое полное расписание Atlas Weekend 2019.

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