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В Москве умер актер и режиссер из Украины Валерий Харченко

25 июня в Москве умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко.

умер валерий харченко

Советский актер Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.

По информации российских СМИ, накануне Харченко стало плохо и его жена вызвала скорую помощь

Спасти актера не удалось.

Читайте: Причина смерти Андрея Харитонова

Длительный период Харченко боролся с серьезным заболеванием, но точная причина смерти пока неизвестна.

Напомним, советский и украинский актер Андрей Харитонов умер 23 июня.

Фото: Вести

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