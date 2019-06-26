Украинский певец Виктор Павлик развелся с супругой Ларисой и сделал предложение своему 25-летнему концертному директору Екатерине Репяховой.

Виктор Павлик развелся и собирается жениться на 25-летней Екатерине Репяховой.

53-летний певец до сих пор не обсуждает личную жизнь, но его девушка делится совместными снимками.

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В профиле у Репяховой написано, что она помолвлена.

– Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы, — рассказал Павлик.

Екатерина в подписях к фото она не скрывает близких отношений с певцом, но открыто не комментирует.

К слову, Павлик был женат на танцовщице ансамбля Тернопольской филармонии Ларисе. У них есть сын.

В 2012 году пара развелась, но потом снова оформила брак.

Напомним, 5 июня на сайте Подольского районного суда Киева появилось заявление о разводе Эдгара Каминского и певицы Славы из группы НеАнгелы. Судебное заседание должно пройти 12 июня.

Источник: Факты