PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Виктор Павлик развелся и сделал предложение 25-летней девушке

Украинский певец Виктор Павлик развелся с супругой Ларисой и сделал предложение своему 25-летнему концертному директору Екатерине Репяховой.

виктор павлик развелся

Виктор Павлик развелся и собирается жениться на 25-летней Екатерине Репяховой.

53-летний певец до сих пор не обсуждает личную жизнь, но его девушка делится совместными снимками.

Читайте: Слава Каминская разводится с мужем: что известно об отношениях пары

В профиле у Репяховой написано, что она помолвлена.

– Мы не даем интервью на эту тему. Она для нас все еще очень личная. С Ларисой мы расстались и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы, — рассказал Павлик.

Екатерина в подписях к фото она не скрывает близких отношений с певцом, но открыто не комментирует.

К слову, Павлик был женат на танцовщице ансамбля Тернопольской филармонии Ларисе. У них есть сын.

В 2012 году пара развелась, но потом снова оформила брак.

Напомним, 5 июня на сайте Подольского районного суда Киева появилось заявление о разводе Эдгара Каминского и певицы Славы из группы НеАнгелы. Судебное заседание должно пройти 12 июня.

Источник: Факты

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Заявление о разводе: куда и как подавать
Я устал, я мухожук: Слава Каминская ответила мужу на развод
Мне и самому не верится: Каминский прокомментировал развод со Славой
Слава Каминская разводится с мужем: что известно об отношениях пары
Слава из НеАнгелов разводится с Эдгаром Каминским
Хотят Виктора Павлика: чат школьников накануне выпускного
Дочь Тома Круза поразила фанатов сходством на отца
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету и требует $50 млн
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка