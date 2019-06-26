Украинская группа ONUKA презентовал новый сингл – Zenit. Допремьерный релиз песни состоялся в день летнего солнцестояния.

Сингл Zenit прошел много трансформаций: меняли аранжировки, добавляли сэмплы из серии старинных пластинок, которые дедушка солистки Наты Жижченко собирал в разных частях Украины.

– Я предпочла создать песню – вроде старых украинских веснушек. Легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свое направление движения, когда солнце будет в зените, – рассказала Ната Жижченко.

В финальной версии трека звучат народные инструменты – цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту и пение детского хора.

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Zenit – это история о другой стороне мрачного, а порой и причудливого мира. Когда солнце достигает своего зенита, все тени вокруг исчезают, страхи людей прячутся. Окружающее останавливается каждый день на мгновение, и в этой момента скрыто прекрасное.

К слову, ранее ONUKA сняла видео на песню Strum. Впервые в Украине все средства от монетизации нового клипа группы на YouTube-канале будут отчисляться организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.