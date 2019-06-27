Умер американский актер Билли Драго, который прославился благодаря ярким ролям в сериалах.

В США умер актер Билли Драго, которому было 74 года.

По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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Он прославился благодаря роли демона Барбаса в Зачарованных и Фрэнка Нитти в Неприкасаемых. Также Драго появлялся в сериалах Сверхъестественное, Секретные материалы, Детективное агентство Лунный свет.

В целом, актер сыграл в 107 картинах и несколько раз был продюсером и сценаристом кино.

Ранее Факты ICTV писали, что в Калифорнии (США) в возрасте 75 лет умер актер Макс Райт.